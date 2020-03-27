В Свердловской области военная полиция отработает контроль соблюдения карантина с беспилотниками

Военная полиция начала отрабатывать контроль соблюдения карантина при помощи беспилотников, учения проходят на полигонах в семи регионах России, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Учения пройдут на полигонах «Кирилловский» (Ленинградская область), «Погоново» (Воронежская область), «Мулино» (Нижегородская область), «Свердловский» (Екатеринбург), «Рощинский» (Самарская область), «Чебаркульский» (Челябинская область) и «Юргинский» (Кемеровская область).

В ходе тренировок военные полицейские исключают доступ людей и транспорта в обозначенных районах и патрулируют местность, используя дроны. Мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты выявляют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Накануне в Минобороны РФ анонсировали военные учения по борьбе с коронавирусом в семи российских регионах в Западном и Центральном военных округах.

«В ходе учений будут на практике отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах», — отмечают в ведомстве.

В России неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. По всей стране должны прекратить работу учреждений общепита, сферы услуг и отдыха, а также объекты торговли.

По последним данным, в России официально подтверждены 840 случаев коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку коронавируса пандемией.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».