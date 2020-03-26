В четырёх регионах России создали группировки войск для борьбы с коронавирусом

В четырёх регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) созданы специализированные группировки для противодействия коронавирусу, пишет «Интерфакс».

«В состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО», — сказано в сообщении ЗВО.

Подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, информирует штаб ЗВО. По его данным, всего от ЗВО привлечены «около тысячи военнослужащих, свыше 200 единиц военной и специальной техники». В составе группировки — инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10 и специальная инженерная техника. Отмечается, что в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку «в районах практических действий войск».

Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций. Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».