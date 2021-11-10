В Свердловской области трёхлетняя девочка утонула в колодце

В городе Нижние Серги трёхлетняя девочка утонула в заброшенном колодце. Трагедия произошла днём 8 ноября во дворе частного дома на улице Пушкина, где малышка гуляла без присмотра, пишет Znak.com со ссылкой на Следственный комитет.

«По имеющейся информации, ранее яма, после падения в которую девочка погибла, использовалась в качестве колодца. Со временем искусственный источник воды пришёл в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась», — рассказал изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).