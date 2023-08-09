В Свердловской области стартовал приём заявок на участие в авторитетной бизнес-премии «Коммерсантъ года — 2023»

В Свердловской области начался приём заявок на участие в ежегодной деловой премии «Коммерсантъ года — 2023» для представителей малого и среднего бизнеса. Подать документы можно на официальном сайте коммерсантъгода.рф до 30 сентября, участие является бесплатным, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

Конкурс на получение премии проводится при поддержке правительства Свердловской области, соорганизатором выступает СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес».

Премию получат те представители МСП региона, которые продемонстрировали профессионализм и мастерство в своей области и показали самый значительный рост выручки и увеличение количества рабочих мест по итогам 2022 года.

«Выявление и популяризация успешных примеров становления и развития бизнеса в текущих реалиях — один из важных элементов системы поддержки. Во-первых, это возможность поощрить начинающих и действующих предпринимателей, а также топ-менеджеров, показавших отличные результаты управления бизнесом. Во-вторых, продемонстрировать позитивный опыт широкой аудитории. И в-третьих, я убеждён, что такие конкурсы обладают мотивирующим действием, подстегивают к новым достижениям как победителей, так и конкурентную среду», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Премия вручается в восьми номинациях: «Пищевое производство и сельское хозяйство», «Обрабатывающее производство», «Строительство и проектирование», «Торговля», «Услуги», «Креативные индустрии и IT», «Внутренний туризм», «Мой бизнес. Стартап года» (учреждена СОФПП для субъектов МСП, зарегистрированных после 1 января 2022 года).

«В 2023 году мы приняли решение поддержать номинацию “Мой бизнес. Стартап года”. Ведь именно те предприниматели, кто только начал свой путь к вершинам бизнеса, нуждаются в особой поддержке — особенно в нынешних непростых экономических условиях», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Принять участие в конкурсе могут субъекты МСП, зарегистрированные на территории Свердловской области и продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2022 года.

«Деловая премия “Коммерсантъ года” сформировала новую традицию чествования достижений уральского бизнеса, она рассказывает об успехах наших предпринимателей и помогает в неформальной обстановке наладить необходимые для ведения любого дела контакты и связи. Прошлый год радикально изменил экономическую ситуацию, и всем нам вновь пришлось подстраиваться под новые условия. Однако уральский бизнес продемонстрировал свойственную ему твёрдость характера и не только пережил непростой период, но и достиг результатов, которыми стоит гордиться», — сказала гендиректор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 26 октября. В этом году премия будет вручаться в третий раз. Лауреаты получат изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin.