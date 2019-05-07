В Свердловской области собираемость платы за вывоз мусора достигла 50%

Собираемость платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с жителей Свердловской области превысила 50%. Такие данные приводит Министерство энергетики и ЖКХ. Для сравнения: за первый месяц «экологической реформы» собираемость платы за вывоз отходов в Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле составила всего 10%. Сообщалось даже, что мусорные регоператоры могут остановить работу в части регионов России из-за неплатежей жителей.

В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области отмечают, что к началу мая региональные операторы по обращению с ТКО приступили к работе во всех населённых пунктах региона. За четыре месяца в уральских городах было ликвидировано более 300 нелегальных свалок, организовано свыше 100 новых площадок для накопления мусора, а также дополнительно установлено около 6500 контейнеров. До конца 2019 года регоператоры планируют совместно с местными властями обеспечить муниципальные образования ещё 15 тысячами контейнеров.

В апреле-мае во всех свердловских городах проходят субботники. По словам замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова, особенностью этого года стали набирающие популярность у свердловчан экологические акции и квесты, плоггинги и эко-кроссы. Участие в этих мероприятиях позволяет совмещать поддержание физической формы с заботой об окружающей среде, отмечают в департаменте информполитики региона.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действует новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами, при которой коммунальную услугу потребителям оказывают региональные операторы.