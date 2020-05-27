В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 28 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, грозы и дождь, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что в период шторма нужно прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, по возможности всем людям нужно оставаться дома, отключив на период грозы газ и электричество. Если же это не удаётся сделать, то нужно держаться подальше от лёгких построек, заборов, остановок, линий электропередачи, деревьев и других слабозакреплённых конструкций.

«Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром», — обратили внимание в главном управлении МЧС по региону.

Напомним, 25 мая по югу Свердловской области прошёл сильный ветер с порывами 23–28 метров в секунду. Ветер снёс 99 деревьев, повредил 20 автомобилей и два остановочных комплекса, также пострадали детские площадки, крыши некоторых зданий.

По данным ГУ МВД и СУ СКР, сильный ветер привёл к гибели четырёх человек — жителей Екатеринбурга, Арамиля и Полевского. По фактам всех смертей СУ СКР по Свердловской области возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Сухом Логу женщина впала в кому после того, как на её машину упала ветка.