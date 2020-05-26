В Свердловской области скончалась четвёртая жертва урагана

В Полевском скончалась доставленная в больницу накануне без сознания пенсионерка, на которую во время урагана на улице 2-й Микрорайон упала ветка тополя, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области пишет «Коммерсантъ».

Пенсионерку 1953 года рождения вечером 25 мая привезли в больницу с тяжёлой травмой головы, женщина скончалась ночью. Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти женщины, по её итогам следователем СКР будет принято процессуальное решение.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены должностные лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасность насаждений. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников организации, ответственной за благоустройство данной территории», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Накануне сообщалось, что в результате сильного урагана на территории региона погибли три человека: в Арамиле с отделения СКБ-банка ветер снёс крышу, которая придавила вышедшего на улицу мужчину. В это же время в Екатеринбурге во время бури рухнула верхняя часть крана на площадке будущей школы в Пионерском посёлке. Мужчина, находившийся в это время в будке крана, получил серьёзные травмы, от которых впоследствии скончался. Третьей жертвой стал 37-летний житель Екатеринбурга, которого ударило дверью железных ворот во время резкого порыва ветра на улице Самолётной. Таким образом, число жертв стихии увеличилось до четырёх.