В Свердловской области от последствий урагана погибли три человека

В результате сильного урагана на территории региона погибли три человека. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Арамиле с отделения СКБ-банка ветер снёс крышу, которая придавила вышедшего на улицу мужчину.

«В результате резкого порыва ветра со здания сорвало верхнюю часть покрытия. По стечению обстоятельств именно в эту минуту из здания вышел мужчина, чтобы переставить свою машину от греха подальше. Он хотел убрать автомобиль, который стоял под деревом, и именно в эту минуту вся конструкция упала на него. Прибывшая неотложка констатировала смерть мужчины. Личность погибшего сыщики установили оперативно. Им оказался местный житель по фамилии Поликарпов 1963 года рождения. Проводится проверка, по итогам будет принято обоснованное решение», — рассказал представитель ведомства.

В это же время в Екатеринбурге во время бури рухнула верхняя часть крана на площадке будущей школы в Пионерском посёлке. Мужчина, находившийся в это время в будке крана, получил серьёзные травмы, от которых впоследствии скончался.

Третьей жертвой стал 37-летний житель Екатеринбурга, которого ударило дверью железных ворот во время резкого порыва ветра на улице Самолётной.

Следователи СКР выясняют все обстоятельства гибели людей.