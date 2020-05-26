Губернатор Куйвашев сообщил о пятой пострадавшей из-за урагана в Свердловской области

В Сухом Логу женщина впала в кому после травм, полученных накануне во время урагана, сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Серьёзно пострадала женщина из Сухого Лога, которая во время урагана ехала в машине с мужем и беременной дочерью. Женщина находилась на пассажирском сиденье, когда из-за сильного порыва ветра в неё попала ветка. Сейчас она находится в коме, госпитализирована в реанимацию больницы Сухого Лога», — написал Куйвашев.

По словам главы региона, он попросил следственные органы тщательно разобраться в гибели крановщика на производственной базе в Октябрьском районе Екатеринбурга.

«Почему упал кран? Почему, несмотря на предупреждения МЧС, человек находился на рабочем месте? Здесь нужно детальное расследование», — говорится в посте.

Глава региона поручил главам всех муниципалитетов отчитаться о последствиях урагана, Минфин Свердловской области уже анализирует число пострадавших малоимущих, которым нужна финансовая помощь от государства.

Напомним, накануне в Свердловской области прошёл сильный ураган, порывы ветра достигали 23–28 метров в секунду. Ветер снёс 99 деревьев, повреждены 20 автомобилей и два остановочных комплекса, пострадали детские площадки, крыши некоторых зданий. По данным ГУ МВД и СУ СКР, в результате погибли четыре человека — два жителя Екатеринбурга, житель Арамиля и пенсионерка из Полевского. По фактам всех смертей СУ СКР по Свердловской области возбуждены уголовные дела.