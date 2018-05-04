В Свердловской области сменился начальник УФСИН

Начальником ГУ ФСИН по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Фёдоров. Накануне соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На этом посту Фёдоров сменил полковника Александра Шека, который исполнял обязанности начальника свердловского главного управления восемь месяцев — с сентября 2017 года.

По информации Znak.com, Александр Фёдоров выпускник Уфимского юридического института МВД РФ и Академии права и управления ФСИН в Рязани. ГУФСИН Тамбовской области Александр Федоров возглавлял с 2015 года по сегодняшний день. Ранее работал в структурах системы исполнения наказаний Башкирии. Награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».