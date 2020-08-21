В Свердловской области СК возбудил дело о халатности из-за наводнения в Нижних Сергах

В Свердловской области СК возбудил уголовное дело о халатности в связи с наводнением, произошедшем в Нижних Сергах в июле этого года. Ущерб от ЧС составил более 150 млн рублей.

Согласно материалам дела, стихия уничтожила и повредила объекты жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства, здания и сооружения.

«Должностные лица муниципалитета не выполнили надлежаще свои обязанности по своевременному оповещению жителей об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и не организовали необходимые работы по расчистке русел нескольких рек, следствием чего стало причинение особо крупного ущерба», — полагают следователи.

В настоящее время сотрудниками ведомства выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, изучается интересующая следствие документация, выполняются иные необходимые процессуальные действия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Напомним, потоп в Нижних Сергах начался вечером 20 июля, когда из-за сильного ливня река разлилась и прорвала плотину. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, вода подтопила 63 жилых дома, в которых живут 189 человек, а также четыре административных здания. Кроме того, паводок разрушил три пешеходных моста, один автомобильный мост, три дома и повредил линии электропередач. Раненых и погибших в результате потопа нет: спасатели эвакуировали пять человек из зоны подтопления, остальные жители самостоятельно покинули дома, большинство из них разместились у родственников. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что пострадавшим выплатят компенсации в размере 15 тысяч рублей.