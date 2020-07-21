В Нижних Сергах из-за подтопления 230 домов введён режим ЧС (ВИДЕО)

В городе Нижние Серги введён режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного потопа после сильного ливня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Ликвидацией последствий паводка занимаются 255 человек, используя 52 единицы техники и 19 плавсредств, спасательными работами руководит начальник областного управления МЧС Виктор Теряев.

«На данный момент подтоплен 231 жилой частный дом, в котором проживают более 550 человек. Сил и средств на месте достаточно», — сказал Виктор Теряев.

В МЧС добавили, что очищают русло реки от мусора, принесённого паводком, с помощью инженерной техники.

Также отмечается, что в зоне подтопления отключено электричество — это было сделано в целях безопасности населения энергетиками компании «Россети Урал» и территориальной сетевой организацией АО «РСК», сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК Урала»

Спасатели, сотрудники полиции и служб жизнеобеспечения города на лодках вечером объезжали подтопленные дома и придомовые территории, чтобы проверить, есть ли там люди. Для временного размещения местных жителей были организованы три пункта в санатории и двух детских садах.

Местные жители публикуют в социальных сетях видео, на которых запечатлено, как потоки воды несут по улицам гаражи-ракушки, легковые автомобили и даже железный пешеходный мост. В зданиях затоплены первые этажи. Из-за сильных порывов ветра повалены столбы линий электропередачи.