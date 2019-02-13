В Свердловской области разгорается скандал из-за выставления счетов за вывоз мусора умершим людям (ВИДЕО)

В Первоуральске коммунальщики выписали квитанцию на вывоз мусора скончавшейся полгода назад жительнице, сообщает телеканал «Интерра ТВ».

«Это как бы театр абсурда, что приходится платить за умершего человека. Я обращалась к юристу нашей управляющей компании "Дом Плюс" и спросила, на каком основании я должна платить, если у меня есть свидетельство о смерти мамы. Юрист мне ответила таким образом, что правительство решило, что в нашей стране пустых квартир нет», — рассказала дочь покойной Татьяна Савина.

В управляющей компании пообещали телекомпании разобраться в ситуации. Чтобы освободиться от несправедливых платежей, Татьяне придётся взять справку в рассчётно-кассовом центре о количестве проживающих в квартире и написать заявление с просьбой провести перерасчёт.

«После этого расходы лягут на плечи сына Татьяны Савиной, который тоже прописан в квартире бабушки. Однако, если после её смерти в квартире не осталось бы зарегистрированных, платить за неё пришлось бы наследнице», — отмечается в сюжете.

С этого года жители Первоуральска за вывоз мусора должны платить 120 рублей 59 копеек ежемесячно.

В феврале жителям Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле начали приходить квитанции за новую услугу — по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). При этом многие уральцы обнаружили в почтовых ящиках платёжки с устаревшими данными о количестве прописанных в их жилье людей: в одних документах указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное ещё 3–10 лет назад.

По федеральному закону расходы за вывоз мусора действительно начисляются либо исходя из числа зарегистрированных в жилье, либо из числа собственников жилья. Но, согласно постановлениям правительства, если человек не проживает в квартире и не использует её, ему необходимо предоставить региональному оператору документ, подтверждающий, что собственник в ней не проживает, и в этом случае оператор обязан произвести перерасчёт начислений.