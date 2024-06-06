В Свердловской области прошли антитеррористические учения

Антитеррористическая комиссия Свердловской области отчиталась о завершении учений на территории региона, которые проходили 4–5 июня в Рефтинском и Асбесте. По заявлению спецслужб, мероприятия были направлены на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах топливно-энергетического комплекса и социальной инфраструктуры.

«В ходе учения усовершенствованы приёмы и способы пресечения террористических угроз, которые на практике доказали свою эффективность. В результате региональному оперативному штабу удалось значительно сократить количество так называемых “слепых зон” в антитеррористической защищённости критически важных объектов, дополнительно указав их руководителям на ответственность за её состояние. Все ситуации, смоделированные в ходе прошедшего учения, не являются формальными и основаны на пресечённых диверсионно-террористических устремлениях в различных субъектах нашей страны», — отмечают в Антитеррористической комиссии.

Устранение выявленных недостатков антитеррористической защищённости объектов учений взято Антитеррористической комиссией на контроль.