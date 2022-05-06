В Свердловской области потушены все лесные пожары

В Свердловской области, по данным на утро 6 мая, потушены все природные пожары. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. При этом, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», ещё накануне в регионе действовали 7 лесных пожаров на территории 1506 га.

Отметим, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Жителям области запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и другие подобные действия.

30 апреля в Нижнем Тагиле за гаражами вдоль Черноисточинского шоссе загорелась несанкционированная свалка, а 4 мая в селе Малая Лая под Нижним Тагилом при пожаре сгорели четыре частных дома.

Специалисты призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за нарушение запрета на использование огня в лесах для граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Если же из-за неосторожного обращения с огнём будет причинён значительный ущерб, виновного ждёт уголовная ответственность — до 4 лет лишения свободы.