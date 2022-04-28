В Свердловской области запретили жарить шашлыки в майские праздники

На территории Свердловской области с 30 апреля вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и другие подобные действия.

«У нас в регионе уже зафиксированы первые возгорания из-за неосторожного обращения с огнём. Впереди череда майских праздников. Многие уральцы поедут на дачные и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для природы тоже. Поэтому прошу профильные министерства и ведомства, глав муниципальных образований усилить разъяснительную и профилактическую работу с жителями. В целом обращаю ваше внимание, коллеги, на необходимость обеспечения комплексной безопасности в период майских праздников. Это касается не только пожарной безопасности, но и охраны общественного порядка в местах массового пребывания людей, обеспечения антитеррористической защищённости», — сказал Евгений Куйвашев.

Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области губернатор поручил обеспечить круглосуточную работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, полную готовность лесопожарных формирований и пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области организует очистку полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от горючих материалов, в том числе сухой растительности, сформирует резерв поливомоечных и поливальных машин.

На протяжении всего пожароопасного сезона ведомства, ответственные за предупреждение и тушение лесных пожаров, будут проверять соблюдение запрета на выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.

Напомним, что пожарный сезон в Свердловской области начался 15 апреля, в среднем он длится полгода. Риск возникновения пожаров в лесных массивах в этот период возрастает. По словам специалистов, большинство природных пожаров возникают по вине необдуманных действий людей. На данный момент в Свердловской области действуют шесть лесных пожаров на общей площади 44 гектара. По данным Авиалесоохраны, их них 30 га — это возгорания в лесном фонде.