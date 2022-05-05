В Малой Лае сгорели четыре частных дома

Накануне, 4 мая, в селе Малая Лая под Нижним Тагилом сгорели четыре частных дома. По версии МЧС, причиной крупного пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, сообщает ИА «Все новости».

Пожар начался 4 мая в 13:25. Первым загорелся дом на улице Ленина, но из-за сильных порывов ветра огонь перешёл на соседние дома, находящиеся через дорогу на улице Береговой.

Общая площадь пожара составила 644 кв. метра. Местные жители помогали сотрудникам МЧС справиться с пламенем. Огонь уничтожил четыре частных дома с банями и надворными постройками. Пострадавших нет.

На данный момент пожарные дознаватели ищут возможных виновников ЧП.