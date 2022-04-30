В Нижнем Тагиле на ГГМ горела нелегальная свалка за гаражами (ВИДЕО)

30 апреля в Нижнем Тагиле за гаражами вдоль Черноисточинского шоссе горела несанкционированная свалка. Возгорание произошло около 15:00 и быстро охватило большую территорию. Едкий дым было видно даже из центральной части города, а в эпицентре пожара были слышны хлопки.

«Ветер чуть подыграл, вот и разошлось. Горит в основном бытовой мусор, и покрышки, которые люди годами сбрасывали здесь в яму», — рассказал АН «Между строк» один из пожарных

На месте происшествия работали две пожарных машины. Предполагаемая площадь горения составила около 600 квадратных метров.