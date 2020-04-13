В Свердловской области полиция составила материалы на 280 нарушителей самоизоляции

Главное управление МВД РФ по Свердловской области направило в Министерство общественной безопасности региона 280 материалов, составленных в минувшие выходные по факту нарушения режима обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По данным регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции, 116 материалов составили в Екатеринбурге, остальные 164 — в других муниципалитетах области; среди нарушителей — физические, юридические и должностные лица. Представители территориальных ОВД делали упор на разъяснительную работу и требовали пройти к месту жительства. Отмечается, что материалы составлялись только на «несознательных граждан», которые отказывались вернуться домой.

По данным департамента информационной политики региона, по 27 материалам составлены протоколы за нарушение статьи 38 регионального закона об административных правонарушениях («Неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции»). Остальные материалы находятся в работе.

«Сегодня протоколы будут направлены в суды, которые примут окончательное решение о привлечении людей к ответственности за нарушение самоизоляции», — уточнили в ведомстве.

Закон о штрафах за нарушение режима обязательной самоизоляции вступил в силу 10 апреля. Согласно законопроекту, нарушение особого режима влечёт ответственность в виде штрафов от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц. Составлять протоколы об административном правонарушении уполномочено Министерство общественной безопасности, затем этот протокол поступает в суд, который и определяет сумму штрафа.

В России коронавирус подтвердился более чем у 15,7 тысячи человек, в Свердловской области — у 78 человек, при этом около половины уже выписаны. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

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