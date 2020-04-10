В Свердловской области вступили в силу штрафы за нарушение режима самоизоляции

С 10 апреля вступили в силу изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», подписанные губернатором региона Евгением Куйвашевым, пишет 66.ru. Накануне законопроект одобрило Заксобрание Свердловской области.

В соответствии с поправками, правоохранительные органы могут штрафовать граждан, которые нарушают требования губернатора по профилактике коронавируса и не соблюдают режим самоизоляции, на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, юридических — от 500 тысяч до 1 млн.

При этом всё ещё не уточняется, в каких именно ситуациях можно получить штраф и как доказать, что ты вышел на улицу по острой необходимости.

Кроме того, по словам адвоката Сергея Колосовского, у граждан будет очень много юридических механизмов, чтобы оспорить штрафы, выписанные в соответствии с областным законом.

«Этот новый областной закон содержит оговорку: "За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации". А у нас уже предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поэтому областной закон — мёртвый», — объяснял Колосовский.

В отличие от областного закона, статья КоАП 6.3 предусматривает штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.