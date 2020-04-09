Депутаты Заксобрания Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан

Депутаты Заксобрания Свердловской области 9 апреля одобрили штрафы за нарушение режима самоизоляции и других ограничений, наложенных указом губернатора о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как пишет Znak.com, депутаты разрешили штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» вступит в силу на следующий день после его официального опубликования. Таким образом, если он будет оперативно подписан губернатором Евгением Куйвашевым, то штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Свердловской области будут уже начиная с субботы, 11 апреля.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции уже привлекли к административной ответственности троих жителей города за нарушение обязательного 14-дневного карантина по возвращении из-за рубежа.

«С начала апреля в Нижнем Тагиле трое граждан привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (“Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих”). По одному из них нарушителю судом вынесен штраф в размере 15 тысяч рублей», — рассказала ТК «Телекон» начальник пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца.

При этом тагильчанам пока не выписано ни одного штрафа за нарушение режима самоизоляции.

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