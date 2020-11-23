В Свердловской области полицейские изъяли смертельно опасный антисептик, из-за которого отравились девять человек

В Свердловской области полицейские сняли с производства смертельно опасный антисептик, из-за которого в Якутии отравились 9 человек. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя за производство ядовитого санитайзера.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2020 года мужчина в Сысертском районе производил антисептик для рук под названием «ANTISEPT’S», а после продавал. Роспотребнадзор исследовал средство для рук и обнаружил метанол в количестве более 60% при максимально допустимом значении 3,5%. Сотрудники МВД уже изъяли 5740 литров антисептика, а также 3000 литров изопропилового спирта, 12000 литров растворителя, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства.

«Конфискованные образцы жидкости сыщики направили в Роспотребнадзор для проведения экспертизы. Исследование показало, что в веществе обнаружен метанол в количестве более 60%, что является недопустимым. Производил опасный продукт екатеринбургский бизнесмен. Сегодня предприниматель обещал добровольно явиться в полицию, в итоге пришёл вместе со своим адвокатом», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, в какие конкретно торговые точки поставлялся опасный септик. Подозреваемому грозит наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).