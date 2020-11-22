В Якутии девять человек отравились антисептиком, произведённым в Свердловской области. Роспотребнадзор назвал его опасным и намерен снять с продажи

С продажи снимут антисептик, произведённый в Свердловской области. Такое решение Роспотребнадзор принял после того, как в Якутии девять человек выпили его и отравились, семь из них спасти не удалось.

Инцидент произошёл 18 ноября в селе Томтор Таттинского района Якутии. Девять человек купили в магазине пятилитровую канистру спиртосодержащего кожного антисептика «ANTISEPT’S» и выпили жидкость. Позже Роспотребнадзор установил, что содержание метанола в антисептике составило от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%. Кроме того, на этикетке средства написано, что оно содержит 70% спирта, но производитель не уточнил наименование спирта. Таким образом, жидкость не соответствует требованиям безопасности парфюмерно-косметической продукции.

«Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при вдыхании и заглатывании, предупредили в надзорном ведомстве. Он раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека составляет 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В региональном ведомстве добавили, что санитайзер изготовлен в посёлке Октябрьский Свердловской области. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает места продажи и изымает из оборота опасный антисептик.