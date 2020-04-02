В Свердловской области подготовили 5 обсерваций для 700 уральцев, прилетающих из Индии

В Екатеринбург из Индии до 9 апреля прилетит 707 уральцев, которые будут размещены в специально подготовленных обсервациях из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на источник в правительстве региона пишет Znak.com.

Первый рейс из Туркменабата приземлится в Кольцово вечером 4 апреля — на нём будет 207 пассажиров. 6, 7 и 9 апреля прилетит ещё три самолёта из Индии (Туркменабат, Гоа, Калькутта), на которых прибудет 187, 173 и 140 человек соответственно. После приземления самолёты отбуксируют на санитарную стоянку Кольцово, рядом с ней за сутки до прилёта рейсов МЧС установит палатки на 200 человек с электрическими обогревателями и одеялами. Первыми в самолёт будут заходить таможенники для проведения контрольных мероприятий и медики, которые измерят пассажирам и экипажу температуру, а затем выдадут медицинские маски. Людей с повышенной температурой будут выпускать из самолётов первыми, их сразу отвезут в инфекционные отделения городских больниц. Оставшихся пассажиров распределят по автобусам и развезут на карантин по обсервациям. Они будут организованы в санатории «Озеро Глухое» (96 мест), на базах отдыха «Курганово» (308 мест), «Остров сокровищ» (211 мест), «Иволга» (184 человека) и в детском лагере «Уральские самоцветы» (240 мест).

Карантин в обсерваторах продлится две недели для каждого прилетевшего из-за границы. Находящиеся на карантине дважды сдадут анализы на коронавирус — в день прилёта и через 10 дней. При отрицательном результате повторного анализа на 14-й день пациента могут выписать из обсерватора. Если во время изоляции у пациентов будет подниматься температура или появятся признаки ОРВИ, их госпитализируют в одно из инфекционных отделений городских больниц.

«Все номера полностью готовы: есть одноместные, двухместные, четырёхместные. Также мы выводим персонал для работы в столовых. Нам сказали, какое питание мы должны обеспечить, его калорийность в сутки. Мы это сделаем», — рассказал источник в руководстве базы «Курганово».

Отдельные площади на базе, по его словам, будут предусмотрены для размещения медперсонала. Будут ли компенсированы затраты бизнеса на создание обсервации из бюджета, не уточняется — источник в руководстве базы сказал, что «вопрос денег не обсуждался».

По последним данным, в России заражено около 3,5 тысячи человек, в Свердловской области зафиксировали 38 случаев болезни. Губернатор Свердловской области подписал указ, вводящий полную самоизоляцию: жителей попросили не покидать дома кроме экстренных случаев — например, похода в магазин или выгула собаки рядом с жильём.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».