В Свердловской области от взрыва снаряда погиб солдат

Один военнослужащий погиб и четыре получили ранения в результате подрыва снаряда в Еланском гарнизоне. Трагедия произошла вечером 3 мая. Как сообщают «Вечерние ведомости», пятеро солдат-срочников при производстве работ по уборке территории части обнаружили старый неразорвавшийся снаряд, который сдетонировал. По информации издания, один человек скончался на месте, второму военнослужащему оторвало ноги, в настоящее время он в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Ещё один военный получил более лёгкие ранения и находится в хирургическом отделении. Судьба ещё двоих солдат неизвестна.

«По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костёр, что стало причиной подрыва боеприпаса. Пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В настоящее время комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне.