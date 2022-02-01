В Свердловской области оштрафовали кондуктора, который высадил подростка из автобуса 

В Каменске-Уральском кондуктор автобуса заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей за то, что высадил ребёнка, не оплатившего проезд. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по закону, не заплатившего за проезд человека могут высадить на ближайшей остановке. Но это не распространяется на детей, которые не достигли 16-летнего возраста.

Инцидент произошёл 26 ноября 2021 года. Кондуктор автобуса № 2 высадил ребёнка младше 16 лет на улицу. Несовершеннолетний ехал без сопровождения взрослых и не оплатил проезд по просьбе кондуктора.

По результатам прокурорской проверки в отношении сотрудника транспортной компании было возбуждено административное дело по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица). Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, назначило кондуктору штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2021 года в Нижнем Тагиле случился похожий инцидент. Водитель автобуса № 25 высадил подростка, которого укачало во время поездки. Тогда учредитель объединения «Союз-НТ» (фирма занимается перевозками по маршруту № 25) Александр Петров сообщил АН «Между строк», что не видит причин наказывать водителя.