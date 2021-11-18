В Нижнем Тагиле прокуратура проверит информацию о водителе, который высадил подростка с недомоганием и уехал

Прокуратура Ленинского района проведёт проверку по информации о водителе, который высадил из автобуса подростка с недомоганием и уехал. Инцидент произошёл вечером во вторник, 16 ноября, сообщает ТРК «Телекон».

Дети тагильчанки Ольги Фишер по вечерам ездят с ВМЗ на другой конец города заниматься танцами во Дворце культуры НТМК. 14-летняя Ксения и 15-летний Александр, не дождавшись свою маршрутку, решили часть дороги проехать на автобусе № 25, а потом пересесть. Но в пути Саша почувствовал недомогание.

«Стало плохо, его укачало. Попросил водителя остановиться, чтобы выйти. Водитель не реагировал. В итоге уже женщина в салоне сказала: “Остановитесь, дайте ненадолго выйти ребёнку, чтобы немножко поправиться”. Он открыл двери. Один ребёнок вышел, второй остался в маршрутке. Водитель закрыл двери и поехал дальше», — рассказала телеканалу мать подростков Ольга Фишер.

По словам мамы детей, сестра мальчика пыталась докричаться до водителя, а потом позвонила маме и рассказала о случившемся. Ольга по громкой связи пыталась объясниться с водителем, но возвращаться за мальчиком мужчина отказался. В итоге около 21:00 за юношей съездил отец. Сейчас с молодым человеком всё в порядке.

Учредитель объединения «Союз-НТ» (фирма занимается перевозками по маршруту № 25) Александр Петров сообщил АН «Между строк», что не видит причин наказывать водителя.

«Мы установили этого водителя. Ситуация не совсем однозначная. По его словам, пассажиры ему сказали, что человеку стало плохо. Он высадил юношу, поставил автобус на аварийный режим и начал ждать. Юношу начало тошнить. Пассажиры стали возмущаться, говорить, что у них дела и им нужно ехать. Водитель увидел, что это уже взрослый подросток, и поехал дальше. Он не мог долго ждать юношу, тем более пассажиры его торопили, и он поехал. Я не вижу причин наказывать водителя, он не медик», — рассказал Александр Петров, добавив, что раньше к водителю претензий не было.

Напомним, в октябре водитель автобуса 25-го маршрута отказался пускать в салон тагильчанку, которая сопровождала двухлетнего сына-инвалида с коляской. При этом, по словам тагильчанки, автобус не был полностью заполнен пассажирами. В итоге водитель извинился перед мамой с ребёнком-инвалидом.