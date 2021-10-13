​​​​​​​В Нижнем Тагиле водитель автобуса № 25 отказался везти женщину с ребёнком-инвалидом на коляске

Водитель автобуса 25-го маршрута отказался пускать в салон тагильчанку, которая сопровождала двухлетнего сына-инвалида с коляской. Инцидент произошёл утром 8 октября на Тагилстрое. При этом, по словам тагильчанки, автобус не был заполнен пассажирами полностью.

«Мы с ребёнком каждый будний день ездим с Тагилстроя в центр города на занятия. Вожу его в коляске. Так вот, уезжаем почти всегда на пазиках, так как новых низкопольных автобусов сложно дождаться, а ехать нужно к определённому времени. Но в пятницу утром водитель 25-го автобуса отказался нас везти — он просто не открыл заднюю дверь, сказал, что с коляской нельзя», — рассказала АН «Между строк» Татьяна Колосунина.

Учредитель объединения «Союз-НТ» (фирма занимается перевозками пассажиров по маршруту № 25) Александр Петров сообщил АН «Между строк», что не знает об этой ситуации, но обязательно проверит информацию и разберётся в случившемся. По его словам, водитель обязан был пустить женщину с ребёнком в транспорт.

Сегодня Татьяне с ребёнком опять не сразу удалось уехать в город: два низкопольных автобуса были полные, с коляской зайти в салон было нельзя.

Напоминаем, что при возникновении случаев неудовлетворительной работы общественного транспорта на маршрутах можно обратиться по телефонам: 8 (3435) 25-78-83 (круглосуточно) — Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Нижний Тагил; 8 (3435) 48-41-54 (с 8:30 до 17:30) — управление городским хозяйством администрации города.