В Нижнем Тагиле водитель автобуса извинился перед мамой с ребёнком-инвалидом, которых не пустил в салон

Водитель автобуса, который на прошлой неделе стал антигероем соцсетей после отказа везти женщину с ребёнком-инвалидом, извинился перед пассажиркой. Конфликт между ним и тагильчанкой улажен.
Утром 8 октября водитель автобуса маршрута № 25 отказался пускать в салон тагильчанку Татьяну Колосунину, которая сопровождала двухлетнего сына-инвалида с коляской. По словам женщины, автобус не был заполнен пассажирами полностью. После публикации АН «Между строк» прокуратура начала проверку инцидента.
«Водитель говорит, что мне надо было самой подойти к кабине и попросить о помощи. Говорит, что он бы помог. А так как был час пик, по его словам, автобус был полон, поэтому мне надо было самой сложить коляску. Возможно, это так. Но у меня сынок не умеет ещё ходить, поэтому мне физически тяжело держать и его на руках, и сложенную коляску. Но сейчас конфликт исчерпан», — рассказывает Татьяна.