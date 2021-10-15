В Нижнем Тагиле водитель автобуса извинился перед мамой с ребёнком-инвалидом, которых не пустил в салон

Водитель автобуса, который на прошлой неделе стал антигероем соцсетей после отказа везти женщину с ребёнком-инвалидом, извинился перед пассажиркой. Конфликт между ним и тагильчанкой улажен.

Утром 8 октября водитель автобуса маршрута № 25 отказался пускать в салон тагильчанку Татьяну Колосунину, которая сопровождала двухлетнего сына-инвалида с коляской. По словам женщины, автобус не был заполнен пассажирами полностью. После публикации АН «Между строк» прокуратура начала проверку инцидента.