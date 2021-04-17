В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

18 апреля из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ветер будет слабее. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. При сильных порывах возможен обрыв линий электропередач и повреждения кровельных конструкций зданий. Спасатели рекомендуют оставаться дома, по возможности не выходить на улицу, а также не работать на открытом воздухе и на высоте.