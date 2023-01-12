В Свердловской области неизвестные «заминировали» несколько судов

В Свердловской области 12 января до полудня сразу несколько судов в разных городах получили сообщения о минировании. Об этом АН «Между строк» рассказали в управлении судебного департамента Свердловской области. Так, сообщение о минировании поступило из Дзержинского районного суда Нижнего Тагила. К зданию подъехали пожарные, специалисты поисково-спасательной службы, сотрудники полиции и скорая помощь. По предварительной информации, на электронную почту суда пришло письмо с угрозой. Кроме того, в управление судебного департамента поступили сообщения о минировании из судов Североуральска и Ирбита.