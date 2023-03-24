В Свердловской области на одного безработного приходится пять вакансий

В Свердловской области заявили о дефиците кадров. Так, на одного безработного приходится 4-5 вакансий, пишет ЕАН со ссылкой на директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова.

«Численность безработных граждан, состоящих на учёте в органах службы занятости населения, составляет 15 300 человек. В процентах это 0,72% от экономически активного населения, а такого у нас около 2 млн человек. На одного безработного приходится порядка 4-5 вакансий. Соответственно, у нас очень низкий коэффициент напряжённости на рынке труда», — рассказал Дмитрий Антонов.

Чиновник добавил, что основная потребность в сотрудниках наблюдается на предприятиях металлообработки и машиностроения. Также высокий спрос на рынке труда возникает на сотрудников, которых относят к «синим воротничкам». Дефицитной профессией стали токари, спрос на эту специальность превышает предложение более чем в 42 раза. Ещё на предприятиях требуются инженеры, слесари-ремонтники, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков.

Согласно статистическим данным, численность рабочей силы в Свердловской области по итогам 2022 года уменьшилась почти на 7 тысяч человек. По данным Свердловскстата, в начале 2022 года число работоспособного населения составляло 2 млн 116 тысяч человек. Тогда в Свердловской области столкнулись с нехваткой сотрудников транспортной отрасли, оборонно-промышленного комплекса, а также коммунальной и социальной сфер. В январе 2023 года в Свердловской области насчитали 2 млн 109 тысяч человек трудоспособного населения.