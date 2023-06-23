В Свердловской области ликвидированы все лесные пожары 

В Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали все лесные пожары, сообщили АН «Между строк» в департаменте информполитики региона. Завершилось тушение трёх последних возгораний в Богдановичском и Сосьвинском районах на общей площади 1,4 тысячи гектаров. В ликвидации пожаров были задействованы 60 человек и 17 единиц техники.

На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный губернатором Евгением Куйвашевым. По-прежнему не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Также запрещены любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Кроме того, действует запрет на посещение лесов, в том числе на транспорте. Исключение сделано лишь для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах.

«Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны +7 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории РФ либо передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения “Берегите лес”», — отмечают в ведомстве.