В Свердловской области изменятся правила охоты на диких животных

С 1 января 2021 года субъекты Российской Федерации начнут самостоятельно определять сроки проведения любительской и спортивной охоты, а также устанавливать определённые ограничения. Об этом рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию численности животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Обновлённые правила охоты предписывают всем охотникам при проведении коллективной охоты носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, жёлтого или оранжевого цвета. Одежда должна быть хорошо видна в дневное и ночное время, иметь элементы из флуоресцентного или светоотражающего материала. Кроме того, новые правила будут учитывать природные и социальные особенности нашего региона, рассказали в департаменте информполитики правительства Свердловской области.

Во избежание несчастных случаев на охоте теперь отдельно прописана процедура заряжания и разряжания охотничьего оружия. При проведении этих действий охотничье оружие следует направить стволом только вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других участников.

Изменения также устанавливают запрет на перемещение или транспортировку, разделку охотничьих животных или их частей без документов, предоставляющих право на добычу охотничьих ресурсов на законных основаниях.

В Свердловской области сроки зимней охоты сезона 2020–2021 года установлены на лосей и косуль до 31 декабря (лосей до одного года — до 15 января), на кабана — до 28 февраля, на пушные виды животных — до 28 февраля, на боровую дичь — до 31 декабря.