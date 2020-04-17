В Свердловской области из-за пандемии отменили рейсы до Ивделя

Автобусное сообщение между Екатеринбургом и Ивдельским городским округом прервано из-за ограничений в связи с пандемией по коронавирусу, со ссылкой на справочную службу Южного автовокзала Екатеринбурга пишет Znak.com.

C 16 апреля на неопределённое время отменены оба автобусных маршрута, ходившие на север Свердловской области: маршрут № 960, который выполняли автобусы ИП Быкова из Ивделя, и маршрут № 1058, который выполнял тагильский перевозчик «БРиСК».

В справочной службе Южного автовокзала уточнили, что не знают, когда маршруты на Ивдель восстановят, пассажирам советуют лишь следить за объявлениями на сайте автовокзала.

В Свердловской области сегодня подтверждены четыре новых случая коронавируса. Всего в регионе за весь период пандемии заболели 115 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».