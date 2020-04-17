В России выявлено 4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 32 тысячи

Число пациентов с диагнозом «коронавирус» в России превысило 32 тысячи человек, сообщает оперативный штаб.

По состоянию на 17 апреля выявлено 4069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также сообщается, что в России за сутки выздоровели 286 пациентов с коронавирусом.

В Свердловской области подтверждены четыре новых случая коронавируса. Znak.com пишет, что новые случаи подтвердились у жителей Екатеринбурга, Полевского и Ревды. Всего в регионе за весь период пандемии заболели 115 человек.

В Свердловской области бессрочно введён режим повышенной готовности, жителям региона предписано не покидать дома, кроме экстренных случаев. В Екатеринбурге и некоторых других городах запрещена работа большей части магазинов, ресторанов, торговых центров. В такси нельзя передвигаться более чем двум людям одновременно, на улице надо соблюдать дистанцию в полтора метра.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».