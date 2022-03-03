В Свердловской области грузовик протаранил УАЗ. Три человека погибли

В Свердловской области трое человек погибли в ДТП с участием грузовика и УАЗ. Авария произошла 2 марта в 15:40 на 9-м километре ЕКАДа. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель грузового автомобиля Volvo отвлёкся от дороги и въехал в УАЗ-452, который, в свою очередь, врезался в грузовик Shacman.

В результате ДТП 55-летний водитель «буханки» и два пассажира погибли на месте. Один из погибших — 30-летний житель Екатеринбурга, личного второго погибшего устанавливается.

Как пояснил сотрудникам ГИБДД 35-летний водитель Volvo, во время движения он потянулся за пачкой сигарет и отвлёкся от управления автомобилем. После этого почувствовал удар спереди, а когда поднял голову, то увидел, что столкнулся с УАЗом.

По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена его окончательная причина.