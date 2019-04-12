В Свердловской области долги по зарплате выросли почти в 26 раз

По данным Свердловскстата, на 1 апреля задолженность по зарплате в Свердловской области составила 39,1 млн рублей — на 2,3 млн рублей (6,3%) больше, чем месяцем раньше.

Заметный рост долгов по зарплате наблюдался в начале года: на 1 февраля сумма долга составляла 37,4 млн рублей. За месяц её удалось немного снизить, однако в марте произошёл новый рост. В сравнении с прошлым годом задолженность увеличилась в десятки раз: на 1 апреля 2018 года она была в 25,8 раза меньше.

О задержках выплаты зарплаты сообщили восемь организаций региона, на которых работают 872 человека.

Напомним, одним из самых громких скандалов, связанных с невыплатой зарплаты, стал скандал с главой «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий» Денисом Кокориным. Он стал знаменит на всю страну после «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, на которую обратились рабочие предприятия. Они сообщили, что много месяцев не получают зарплату, а директор Кокорин заявил, что платить им не будет, пока его об этом не попросит лично Путин. Владимир Путин назвал поведение Кокорина «борзотой». После этого благодаря вмешательству прокуратуры перед рабочими был погашен долг в размере 13,3 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела, возбуждённого СКР, выяснилось, что Кокорин, являясь собственником 50% акций предприятия, выводил с завода деньги и так присвоил 32 млн рублей. Суд приговорил «борзого» директора к двум годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.