В Свердловской области в 27 раз выросли долги по зарплате

На 1 марта задолженность по заработной плате на Среднем Урале превысила 36,8 млн рублей, что в 27,7 раза больше, чем на 1 марта прошлого года, сообщает Свердловскстат.

По данным ведомства, долги накоплены в шести организациях общей численностью больше 500 человек. Отрасли, в которых работают предприятия-должники, — производство электродвигателей, производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры, перевозка воздушным пассажирским транспортом, производство электромонтажных работ, управление в сфере ЖКУ, школа подготовки водителей.

Отмечается, что в сравнении общего долга по зарплате с февралём он снизился на 1,6%.

Напомним, одним из самых громких скандалов, связанных с невыплатой зарплаты, стал скандал с главой «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий» Денисом Кокориным. Он стал знаменит на всю страну после «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, на которую обратились рабочие предприятия. Они сообщили, что много месяцев не получают зарплату, а директор Кокорин заявил, что платить им не будет, пока его об этом не попросит лично Путин. Путин назвал поведение Кокорина «борзотой». После этого благодаря вмешательству прокуратуры перед рабочими был погашен долг в размере 13,3 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела, возбуждённого СКР, выяснилось, что Кокорин, являясь собственником 50% акций предприятия, выводил с завода деньги и так присвоил 32 млн рублей. Суд приговорил «борзого» директора к двум годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.