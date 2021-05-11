В Свердловской области до 14 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В Свердловской области высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохранится до пятницы, 14 мая, сообщает Уралгидрометцентр.

По данным синоптиков, 11–13 мая в Свердловской области температура воздуха днём будет подниматься до +29 градусов, ветер все эти дни будет неустойчивый и слабый.

«Во многих районах южной половины Свердловской области уровень пожарной опасности по условиям погоды 5-6 дней назад достиг чрезвычайного 5-го класса, в ближайший период комплексный показатель горимости будет расти. На территории области введён особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание в лесу, разведение костров, сжигание мусора. По данным диспетчерской службы МЧС СО, пожары возникают в разных районах Свердловской области, в том числе в близких к Екатеринбургу районах: Сысертском, Билимбаевком, Среднеуральском лесничествах», — сообщили в ведомстве.

В МЧС попросили при возникновении пожара немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Стоит отметить, что в Екатеринбурге и некоторых других городах региона второй день наблюдается задымление и чувствуется запах гари.