В Свердловской области бродячих собак хотят поселить в исправительные колонии 

В Свердловской области при Законодательном собрании создали рабочую группу, которая должна решить вопрос с бродячими собаками. Как сообщает E1.RU, руководителем группы стал депутат Вячеслав Вегнер. Он предложил подключить к решению проблемы колонии или другие учреждения службы исполнения наказаний.

«Эту идею мы вынашиваем ещё с прошлого года: поработать с ГУФСИН в плане создания приюта для собак на территории колоний. Этим мы будем воспитывать ребят, которые отбывают наказание, с помощью общественно полезного труда. Доброе отношение к животным лечит душу. Во-вторых, создадим рабочие места», — сказал Вегнер.

По словам депутата, при ФСИН можно создать два приюта, а всего региону необходимы семь больших приютов в крупных городах, в которые будут свозить бродячих псов со всей области. Сейчас в год на стерилизацию, содержание и отлов бродячих собак выделяют 104 миллиона рублей. При этом в области не хватает мест для размещения псов. Собак после отлова стерилизуют и вакцинируют, а потом отпускают. Они снова сбиваются в стаи, дичают и становятся агрессивными.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявили, что пока к ним никто с предложением открыть собачий приют не обращался. Членам рабочей группы надо писать в московское управление ведомства. Источник E1.RU в службе исполнения наказаний предположил, что на открытие приютов в колониях руководство ведомства не пойдёт, но там могут трудиться приговорённые к исправительным работам.

По словам Вячеслава Вегнера, необходимо оставлять в приютах пожизненно хотя бы самых крупных и агрессивных животных. Ещё одна проблема Свердловской области — полуволки. Это крупные собаки, которые живут в лесах, а также помесь собак с волками. Охотники по закону не могут отстреливать таких животных, а они угрожают как людям, так и домашним хозяйствам.