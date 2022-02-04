Сергей Носов предложил создавать приюты для бродячих собак при исправительных колониях

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании регионального кабмина предложил создать приюты для бродячих животных при исправительных колониях.

«Я беседовал с главой УФСИН по Магаданской области. С его стороны есть очень интересное предложение - создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Думаю, это хорошее предложение и с точки зрения занятости людей, и стоимости реализации. К тому же это ещё и, если хотите, перевоспитание, причём как собак, так и людей. В УФСИН уже посчитали, что они могут сами их построить, а мы можем их профинансировать, заключив соглашение. Собаки содержатся в вольерах, а не в каменных постройках» — отметил бывший мэр Нижнего Тагила.