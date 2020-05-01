В Свердловской области больные коронавирусом в лёгкой форме будут лечиться дома

Правительство Свердловской области в ближайшие дни примет решение о переводе части лёгких пациентов с коронавирусом и контактных жителей на лечение на дому. Об этом Znak.com рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

«В первую очередь решение будет касаться контактных. Мы не должны ставить под угрозу пожилых, людей с хроническими заболеваниями, мы будем учитывать бытовые условия дома, с кем человек живёт. Пациенты с лёгкими формами коронавируса будут обследованы, им обязательно будет сделана КТ. Им будут выданы препараты для лечения, и дальше они будут наблюдаться амбулаторно. Будут использоваться телемедицинские технологии, с врачами можно будет созваниваться по Skype, Zoom, по телефону, возможны и очные визиты медработников», — рассказал глава Минздрава.

По словам Андрея Цветкова, такой опыт используется во многих странах мира, в том числе в США. В России его уже успешно используют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге.

«Основная цель — качественное оказание помощи, а также освобождение коек для тяжёлых пациентов. Нагрузка на систему здравоохранения останется, но мы рационально будем лечить тех, кого нужно лечить», — отметил чиновник.

По словам Андрея Цветкова, в России в среднем у 50% пациентов коронавирусная инфекция протекает без симптомов. Около 5% пациентов сейчас находятся в тяжёлом состоянии, им требуется реанимация. 10–15% больных находятся в состоянии средней тяжести, имеют признаки ОРЗ.

На сегодняшний день в Свердловской области подтверждено 935 случаев коронавирусной инфекции. За сутки диагноз поставили 232 новым пациентам, один из них — житель Нижнего Тагила. Всего в Нижнем Тагиле общее число заражённых COVID-19 составляет 14 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлен один случай заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день общее число заражённых COVID-19 в нашем городе составляет 14 человек. В Свердловской области за сутки было подтверждено 232 случая заражения COVID-19. Всего в регионе подтверждено 935 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 19 госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое, 62 человек — как средней тяжести.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».