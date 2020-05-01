В Нижнем Тагиле выявили один новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлен один случай заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день общее число заражённых COVID-19 в нашем городе составляет 14 человек.

В Свердловской области за сутки было подтверждено 232 случая заражения COVID-19. Новые случаи лабораторно подтверждены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, посёлка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района, сообщили в оперативном штабе.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в столице Среднего Урала — 87 пациентов с COVID-19. Также коронавирус выявили у 114 человек, прибывших в составе организованной группы в санаторий в Камышловском районе, и у персонала учреждения.

Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 935 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 19 госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое, 62 человек — как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное, сообщают в оперштабе по коронавирусу.

В России за сутки зафиксировано 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. Также за минувший день полностью выздоровели 1601 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Напомним, что с 1 по 5 мая на улицы Нижнего Тагила выйдут полицейские, которые будут проверять, как горожане соблюдают масочный режим. В случае невыполнения предписаний стражи порядка будут штрафовать нарушителей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».