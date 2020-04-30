В Нижнем Тагиле полицейские будут проверять соблюдение масочного режима в майские праздники

С 1 по 5 мая в Нижнем Тагиле будут задействованы дополнительные силы и средства полиции, которые будут проверять, как соблюдают масочный режим водители и пассажиры в общественном транспорте. В случае невыполнения предписаний стражи порядка имеют право составить протокол об административном правонарушении и принять соответствующие меры.

Как рассказал в ходе заседания оперштаба по коронавирусу, прошедшего 30 апреля, представитель МУ МВД России «Нижнетагильское», на дорогах Нижнего Тагила в майские праздники также пройдёт профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Он добавил, что в праздничные дни тагильчанам будут напоминать о необходимости соблюдения режима самоизоляции посредством стационарных и установленных на ведомственных автомобилях громкоговорителей.

Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова сообщила, что с 1 по 11 мая усилится режим проверок соблюдения дополнительных мер профилактики в сфере потребительского рынка. Рейды по торговым точкам будут проводить полицейские совместно с представителями Роспотребнадзора.

«Применение санкций — это не самоцель. К большому сожалению, опыт показывает, что с улучшением погоды многие пренебрегают всеми мерами безопасности, выходят на улицы семьями, гуляют во дворах. Хочу подчеркнуть, что относительно невысокие показатели заболевших в Нижнем Тагиле достигнуты только благодаря тем, кто действительно соблюдает меры профилактики, кто минимизировал посещение магазинов и прогулки по городу, хоть это и тяжело. Сейчас надо выдержать эти 10-11 дней, чтобы изменить ситуацию с распространением коронавируса. И тогда, возможно, будут приниматься меры по ослаблению режима», — прокомментировал текущую ситуацию мэр города Владислав Пинаев.

По словам руководителя МКУ «ЕДДС» Григория Омелькова, количество обращений, связанных с коронавирусом, в последние недели существенно снизилось.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле проведено порядка 9 тысяч исследований на COVID-19. Глава ведомства Юрий Бармин напомнил, что на 30 апреля в городе зарегистрировано 13 случаев заражения.

«Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, установлен круг их контактов. В городе работают 3 лаборатории», — отчитался он.

Напомним, 29 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 1 по 11 мая ввёл в регионе масочный режим. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте жители области должны использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей — санитарно-гигиенические маски или респираторы.