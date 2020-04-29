Евгений Куйвашев ввёл в Нижнем Тагиле масочный и пропускной режимы на майские праздники

Губернатор Свердловской области подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по коронавирусу, сообщает оперативный штаб региона.

В частности, указ предполагает введение масочного режима в магазинах и других общественных местах и в транспорте для жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского, Верхней Салды, Красноуфимска, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила. Жителей указанных городов обязывают иметь при себе удостоверяющий личность документ и оформленную по образцу справку от работодателя для перемещения на работу, если деятельность организации не приостановлена. Жителей обязывают предъявлять удостоверяющий личность документ при покупке билетов на межмуниципальные транспортные маршруты.

Кроме того, указ предусматривает продление режима самоизоляции для жителей старше 65 лет до 11 мая, а также бесплатное обеспечение утверждёнными Минздравом лекарственными средствами жителей региона, заболевших коронавирусом, уральцев с подозрением на заболевание, а также привлечённых к борьбе с коронавирусом.

В Свердловской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось ещё 90 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».