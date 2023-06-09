В Свердловской области более 70 шахтёров устроили подземную забастовку

Накануне более 70 шахтёров «Мариинского прииска» в посёлке Малышева (рядом с Асбестом) начали бессрочную забастовку под землёй. В шахте они уже провели ночь и поднимались только для прохождения медосмотра. По информации СМИ, на такой поступок горняков подтолкнули слухи о закрытии предприятия. Прииск принадлежит компании ООО «РТ-Капитал», входящей в госкорпорацию «Ростех».

Уточняется, что для сокращения убытка действующая шахта в перспективе будет законсервирована. Новый инвестпроект предусматривает строительство собственного флотационного завода и работы по добыче руды открытым способом в недрах отвалов Малышевского и Аульского месторождений.

Как сообщает «Октагон.Урал», сегодня в посёлок Малышева для проведения переговоров приехали представители компании «РТ-Капитал», владеющей шахтой. Также на место выехали вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и министр промышленности региона Сергей Пересторонин.