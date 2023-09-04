В Свердловской области администраторов госпабликов учат развивать официальные страницы учреждений. Пиарщиков тагильской мэрии поставили в пример

Сотрудники администраций, школ, детских садов, учреждений культуры и спорта Горнозаводского управленческого округа учатся развивать госпаблики. Курс по ведению официальных страниц учреждений в социальных сетях прошли 150 специалистов. Организатор обучения — Центр управления регионом Свердловской области (ЦУР), пишет сетевое издание «Регионы онлайн».

«ЦУР уже не первый раз проводит такие обучения. И надо сказать, что сегодня, когда все госучреждения обязаны иметь официальные страницы в соцсетях, важно сделать так, чтобы такие страницы развивались, наполнялись важным и полезным контентом, а не просто существовали формально. Здесь большую роль играет заинтересованность самих администраторов госпабликов», — считает специалист отдела обучения ЦУР Свердловской области Ксения Саакян.

Во время обучения администраторам пабликов рассказали о правилах ведения социальных сетей, представили темы и варианты публикаций, которые можно размещать в госпабликах. Руководитель структурного подразделения МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» Нижний Тагил Евгения Комарова (Музяева) представила лучшие практики по ведению групп на примере Горнозаводского управленческого округа.

На обучении также обсудили формирование практических навыков по созданию контента и взаимодействию с аудиторией. Подобное обучение сотрудники муниципальных структур проходят по всей России. Специалисты ЦУР Свердловской области регулярно проводят обучение для администраторов госпабликов. Ранее сотрудники ЦУР проводили семинары для сотрудников вузов, школ, администраций муниципалитетов. Всего с начала года лекции прослушало более 2800 специалистов.

Напомним, что федеральный правительственный проект «Госпаблик», который курирует АНО «Диалог», стартовал в начале 2021 года. По замыслу его авторов, все сообщества в соцсетях государственных и муниципальных учреждений России контролируются автоматической системой наблюдения, которая собирает данные о распространении контента, а также самостоятельно публикует в нескольких группах одновременно социально значимую информацию. Такие сообщества подтверждены через госуслуги, а на самой странице есть специальная отметка в виде флажка серого цвета и отметка «Госорганизация».

Впервые в сообществах учреждений Нижнего Тагила данная программа заработала в конце мая 2022 года. Тогда одновременно десятки пабликов муниципальных и других подведомственных учреждений города опубликовали во «ВКонтакте» пост о помощи Нижнего Тагила и конкретно «Уралвагонзавода» жителям города-побратима Луганска.