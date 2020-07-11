В Свердловской области 280 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 30 человек

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из них 30 — в Нижнем Тагиле.

В больницах региона сейчас проходят лечение 5489 человек. 191 пациент находится в тяжёлом состоянии, из них 168 — в реанимации, 77 — на аппаратах ИВЛ. С момента начала пандемии уральские врачи вылечили 9828 человек.

За сутки от инфекции умерли двое свердловчан. Общее число смертей выросло до 156.

В России за последние сутки выявлено 6611 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 188 летальных исходов. Полностью выздоровели 8378 россиян. Всего на сегодняшний день в России выявлено 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».