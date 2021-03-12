В Свердловской области 28 населённым пунктам грозит подтопление во время паводка

Весенний паводок может затронуть 28 населённых пунктов на территории Свердловской области, где проживает около 3 тысяч человек, сообщил на окружном совещании полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В департаменте информационной политики отметили, что в зависимости от территории начало паводков ожидается с конца апреля до первых дней июня. Евгений Куйвашев на совещании подчеркнул, что подготовка к паводку уже начата.

«На случай возникновения чрезвычайных ситуаций мы развернули 57 пунктов временного размещения. Они готовы принять почти 30 тысяч человек», — сказал губернатор.

Начало пожароопасного сезона ожидается в Свердловской области с 15 апреля. Куйвашев напомнил, что в предыдущие два года региону удалось обновить парк лесопожарной техники на 80%. В 2021 году областные власти планируют приобрести ещё 25 единиц техники. Всего к тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4615 человек, почти 2 тысячи единиц техники и около 9 тысяч единиц оборудования, сказал глава региона.